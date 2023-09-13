Одесскую область атаковали дронами 4,5 часа. ПВО сбила 32 "шахеда", но есть прилеты — ВСУ
13.09.2023, 07:47
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты в ночь на 13 сентября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136 4,5 часа. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что враг в очередной раз ударил по портам на Дунае. Силы противовоздушной обороны сбили 32 "шахеда".
Зафиксированы прилеты по припортовой инфраструктуре, повреждены нежилые здания, начался пожар на стоянке грузовиков, его ликвидировали спасатели.
Пострадали семь водителей, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
Кроме этого, около 03:27 ночи на фоне воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и Укринформа.
Пока официальной информации по взрывам в Сумах нет.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
- В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.
Смотрите также: Севастополь встряхнули мощные взрывы: фото и видео ракетных ударов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии