Одесскую область атаковали дронами 4,5 часа. ПВО сбила 32 "шахеда", но есть прилеты — ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 13 сентября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136 4,5 часа. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Военные заявляют, что враг в очередной раз ударил по портам на Дунае. Силы противовоздушной обороны сбили 32 "шахеда".

Зафиксированы прилеты по припортовой инфраструктуре, повреждены нежилые здания, начался пожар на стоянке грузовиков, его ликвидировали спасатели.

Пострадали семь водителей, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.





Кроме этого, около 03:27 ночи на фоне воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и Укринформа.

Пока официальной информации по взрывам в Сумах нет.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.

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