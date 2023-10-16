Россия ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и "Искандер-М", а также "шахедами"
16.10.2023, 07:32
Запуск ракеты "Искандер-М" (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине дронами и ракетами в ночь на 16 октября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что россияне запускали управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".
Также враг бил дронами-камикадзе Shahed-136.
О последствиях ГШ умалчивает.
Ночью взрывы были слышны в Днепре, Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
- 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.
- 11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.
- В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.
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