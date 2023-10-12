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Будем работать над максимальным увеличением антидроновых мобильных огневых групп – Умеров

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 21:35
Будем работать над максимальным увеличением антидроновых мобильных огневых групп – Умеров - Фото
Фото: Facebook Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными Силами генерал-лейтенантом Николаем Олещуком. В частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе, сообщил Умеров.

"Ознакомился с наработками в области оснащения мобильных огневых групп для борьбы с дронами-камикадзе. Будем работать над максимальным увеличением количества МОГ для защиты наших городов", – написал он.

Умеров отметил, что поговорил с командующим о состоянии противовоздушной обороны и защите объектов критической инфраструктуры.

"Должны быть максимально готовы к зиме. Вчера во время заседания Рамштайна и двусторонних встреч призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Отдельно обсудили вопросы зимнего периода", – сообщил министр обороны.

  • 11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.
  • В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.
  • В Воздушных силах рассказали об использовании в украинской армии макетов и муляжей самолетов и зенитно-ракетных комплексов, которые становятся ложными целями для российских войск.

Читайте также: Генерал Наев о мобильных группах ПВО: Работают не только вблизи Киева, имеют разные задачи

Артём Джерипа
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войнадроны-камикадземобильные огневые группы
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