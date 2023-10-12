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Макеты и муляжи. В ВСУ рассказали, как РФ "уничтожает сотнями" украинские самолеты и ЗРК

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 18:35
Макеты и муляжи. В ВСУ рассказали, как РФ
Воздушные силы Украины (Фото - Генштаб ВСУ)

В Воздушных силах ВСУ рассказали об использовании в украинской армии макетов и муляжей самолетов и зенитно-ракетных комплексов, которые становятся ложными целями для российских оккупационных войск. Журналисты АрмияInform побывали на занятиях Воздушного командования "Запад", во время которых специалисты инженерной службы обменивались опытом оборудования ложных позиций техники и стоянок самолетов, маскировки объектов и защиты от атак дронов.

Специалисты "Запада" подтвердили, что россияне действительно могут "уничтожить" в несколько раз больше самолетов и ЗРК, чем есть на вооружении Воздушных сил ВСУ, но отметили: "Это только в случае, если рашисты считают уничтоженные макеты и муляжи".

Руководитель занятия отметил, что этим вопросам воздушные силы уделяли много внимания еще до начала широкомасштабной российской агрессии.

"Мы понимали, что агрессор будет превосходить нас численно и у него будет намного больше самолетов, ракет и другого вооружения, чем у нас. Поэтому учились побеждать не количеством, а качеством. Маскировка и введение врага в заблуждение всегда рассматривали как важный элемент тактики действий. Это помогло уберечь драгоценное вооружение в начале вторжения. Помогает и сейчас", – сказал он.

Специалист подчеркнул, что сейчас опыта и наработок в этом вопросе у Воздушных сил гораздо больше, и с "лучшими практиками" теперь пытаются ознакомить все подразделения.

На занятии военнослужащие из состава инженерных, авиационных, радиотехнических и зенитных ракетных подразделений рассматривали различные варианты пассивной защиты вооружения, применения маскировки, в том числе и аэрозольного.

Среди тем занятий: оборудование ложной стоянки самолетов, инженерное оборудование позиций зенитных ракетных и радиотехнических подразделений, элементов защиты от БПЛА, маскировка и обустройство невзрывных ограждений. Также участники занятий отработали свои действия по сценариям, максимально приближенным к реальным боевым условиям.

"Благодаря таким знаниям и умениям мы можем успешно защищать от врага наше вооружение, а россияне могут сообщать о сотнях якобы уничтоженных самолетов, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов", – сказал руководитель занятия.

12 октября Минобороны РФ привело очередные фейковые данные о потерях ВСУ во время войны – за время полномасштабного вторжения россияне якобы "уничтожили" уже 488 украинских самолетов, 250 вертолетов, 441 зенитный ракетный комплекс и десятки тысяч единиц другой техники.

  • В прошлом году издание WP писало, что ВСУ используют муляжи ракетных установок HIMARS из дерева, чтобы обманывать россиян и заставлять их тратить ракеты на ложные цели.
  • В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые затем используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.
  • В сентябре 2023 года сообщалось, что РФ уничтожила в Украине сотни макетов Д-20, M777 и радаров. CNN показал фото фейковых целей.
Оксана Житнюк
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