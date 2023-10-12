Макети й муляжі. У ЗСУ розповіли, як РФ "нищить сотнями" українські літаки та ЗРК

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про використання в українській армії макетів і муляжів літаків і зенітно-ракетних комплексів, які стають хибними цілями для російських окупаційних військ. Журналісти АрміяInform побували на заняттях Повітряного командування "Захід", під час яких фахівці інженерної служби обмінювалися досвідом обладнання хибних позицій техніки та стоянок літаків, маскування об’єктів і захисту від атак дронів.

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Фахівці "Заходу" підтвердили, що росіяни справді можуть "знищити" в декілька разів більше літаків і ЗРК, ніж є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, але наголосили: "Це тільки у випадку, якщо рашисти рахують знищені макети й муляжі".

Керівник заняття зазначив, що цим питанням Повітряні сили приділяли багато уваги ще до початку широкомасштабної російської агресії.

"Ми розуміли, що агресор переважатиме нас чисельно й матиме набагато більше за нас літаків, ракет та іншого озброєння. Тож навчалися перемагати не кількістю, а якістю. Маскування та введення ворога в оману завжди розглядали як важливий елемент тактики дій. Це допомогло вберегти дорогоцінне озброєння на початку вторгнення. Допомагає і зараз", – сказав він.

Фахівець наголосив, що зараз досвіду і напрацювань у цьому питанні у Повітряних сил значно більше, і з "найкращими практиками" тепер намагаються ознайомити всі підрозділи.

На занятті військовослужбовці зі складу інженерних, авіаційних, радіотехнічних і зенітних ракетних підрозділів розглядали різні варіанти пасивного захисту озброєння, застосування маскування, зокрема, й аерозольного.

Серед тем занять: обладнання хибної стоянки літаків, інженерне обладнання позицій зенітних ракетних і радіотехнічних підрозділів, елементів захисту від БПЛА, маскування й облаштування невибухових загороджень. Також учасники занять відпрацювали свої дії за сценаріями, максимально наближеними до реальних бойових умов.

"Завдяки таким знанням і вмінням ми можемо успішно захищати від ворога наше озброєння, а росіяни можуть повідомляти про сотні нібито знищених літаків, радіолокаційних станцій і зенітних ракетних комплексів", – сказав керівник заняття.

12 жовтня Міноборони РФ навело чергові фейкові дані про втрати ЗСУ під час війни – за час повномасштабного вторгнення росіяни нібито "знищили" вже 488 українських літаків, 250 гелікоптерів, 441 зенітний ракетний комплекс і десятки тисяч одиниць іншої техніки.

Минулого року видання WP писало, що ЗСУ використовують муляжі ракетних установок HIMARS із дерева, щоб обманювати росіян і змушувати їх витрачати ракети на хибні цілі.

В Чехії показали, як виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для ударів російських окупантів.

У вересні 2023-го повідомлялось, що РФ знищила в Україні сотні макетів Д-20, M777 і радарів. CNN показав фото фейкових цілей.

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