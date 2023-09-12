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РФ знищила в Україні сотні макетів Д-20, M777 та радарів. CNN показав фото фейкових цілей

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 10:29
РФ знищила в Україні сотні макетів Д-20, M777 та радарів. CNN показав фото фейкових цілей - Фото
Макет артилерії ЗСУ (Фото: скриншот з відео CNN)

Російські окупанти знищили в Україні сотні макетів військової техніки, які масово виробляє промисловість. Про це йдеться у репортажі американського каналу CNN.

Йдеться про виробництво макетів гаубиць Д-20 та M777, мінометів, радарів протиповітряної оборони та інших цілей.

За словами представників виробництва, макети потрібні, щоб росіяни витрачали свої дорогі дрони, снаряди та ракети на фальшиві цілі.

Макети з точністю копіюють оригінальні зразки техніки, щоб росіяни могли прийняти їх за справжні з повітря.

У репортажі сказано, що справжня гаубиця M777 коштує кілька мільйонів доларів, а виготовлення макета з каналізаційних труб коштує менш ніж $1000.

"Після кожного влучення військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма", — кажуть виробники.

Зазначається, що росіяни вже знищили сотні макетів.

  • У лютому 2023 року чехи показали виробництво надувних HIMARS, які стають обманними цілями для РФ.
  • Обдурити ворога. Метінвест розпочав виробництво залізних макетів військової техніки – фото. 

Також читайте: Російський дрон "Ланцет" знищив IRIS-T SLM на фронті. Щоправда, це був надувний ЗРК: відео

Дмитро Гриниченко
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