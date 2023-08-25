Обдурити ворога. Метінвест розпочав виробництво залізних макетів військової техніки – фото

Група Метінвест розпочала виробництво залізних макетів військової техніки, яка вводить в оману російських окупантів на полі бою. Про це повідомляє сайт компанії.

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Як зазначається, налагоджено виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських гармат.

Ці макети вводять росіян в оману та змушують їх використовувати дорогі високоточні боєприпаси (ракети, снаряди, дрони) для знищення цих інженерних споруд замість справжньої техніки Сил оборони.

Повідомляється, що Метінвест безкоштовно передав Збройним Силам України вже понад 250 таких макетів.

Наголошується, що конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ з огляду на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки.

Наголошується, що для досягнення точності макетів інженери компанії досліджували всі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел та на основі цього створили його ескізні проєкти.

"Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських воїнів", – йдеться у повідомленні.

У лютому 2023 року чехи показали виробництво надувних HIMARS, які стають обманними цілями для РФ.

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