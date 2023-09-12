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РФ уничтожила в Украине сотни макетов Д-20, M777 и радаров. CNN показал фото фейк-целей

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 10:29
РФ уничтожила в Украине сотни макетов Д-20, M777 и радаров. CNN показал фото фейк-целей - Фото
Макет артиллерии ВСУ (Фото: скриншот с видео CNN)

Российские оккупанты уничтожили в Украине сотни макетов военной техники, которые массово производит промышленность. Об этом сказано в репортаже американского канала CNN.

Речь идет о производстве макетов гаубиц Д-20 и M777, минометов, радаров противовоздушной обороны и других цвелей. 

По словам представителей производства, макеты нужны, чтобы россияне тратили свои дорогие дроны, снаряды и ракеты на фальшивые цели. 

Макеты с точностью копируют оригинальные образцы техники, чтобы россияне могли принять их за настоящие с воздуха. 

В репортаже сказано, что настоящая гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, а изготовление макета из канализационных труб обходится менее чем в $1000. 

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря", — говорят производители. 

Отмечается, что россияне уже уничтожили сотни макетов. 

  • В феврале 2023 года чехи показали производство надувных HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ.
  • Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото. 

Читайте также: Российский дрон "Ланцет" уничтожил IRIS-T SLM на фронте. Правда, это был надувной ЗРК: видео

Дмитрий Гриниченко
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