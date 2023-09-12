РФ уничтожила в Украине сотни макетов Д-20, M777 и радаров. CNN показал фото фейк-целей

Российские оккупанты уничтожили в Украине сотни макетов военной техники, которые массово производит промышленность. Об этом сказано в репортаже американского канала CNN.

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Речь идет о производстве макетов гаубиц Д-20 и M777, минометов, радаров противовоздушной обороны и других цвелей.

По словам представителей производства, макеты нужны, чтобы россияне тратили свои дорогие дроны, снаряды и ракеты на фальшивые цели.

Макеты с точностью копируют оригинальные образцы техники, чтобы россияне могли принять их за настоящие с воздуха.

В репортаже сказано, что настоящая гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, а изготовление макета из канализационных труб обходится менее чем в $1000.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря", — говорят производители.

Отмечается, что россияне уже уничтожили сотни макетов.

В феврале 2023 года чехи показали производство надувных HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ.

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото.

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