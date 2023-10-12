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Працюватимемо над максимальним збільшенням антидронових мобільних вогневих груп – Умєров

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 21:35
Працюватимемо над максимальним збільшенням антидронових мобільних вогневих груп – Умєров - Фото
Фото: Facebook Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних Сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком. Зокрема, вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе, повідомив Умєров.

"Ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп для боротьби з дронами-камікадзе. Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст", – написав він.

Умєров зазначив, що поговорив із командувачем про стан протиповітряної оборони та захист обʼєктів критичної інфраструктури.

"Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду", – повідомив міністр оборони.

  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що наразі важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.
  • У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.
  • У Повітряних силах розповіли про використання в українській армії макетів і муляжів літаків і зенітно-ракетних комплексів, які стають хибними цілями для російських військ.

Читайте також: Генерал Наєв про мобільні групи ППО: Працюють не лише поблизу Києва, мають різні завдання

Артем Джеріпа
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війнадрони-камікадземобільні вогневі групи
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