Наєв про мобільні групи ППО: Працюють не лише поблизу Києва, мають різні завдання

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що мобільні групи протиповітряної оборони працюють не лише поблизу Києва, а й на інших напрямках. Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.

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"Завдання маневрених вогневих груп – не лише забезпечити протиповітряну оборону Києва. Вони також використовуються й на інших напрямках в операційній зоні підпорядкованих угрупувань військ", – сказав генерал-лейтенант.

За словами Наєва, метою мобільних бойових груп є "підвищення ефективності" протиповітряного прикриття щодо знищення засобів повітряного нападу ворога – літаків, крилатих ракет і безпілотників.

Також, як зазначив офіцер, маневрені вогневі групи використовуються для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури та під час переміщення військ.

"За допомогою Головнокомандувача ЗСУ, країн-партнерів і волонтерів ми забезпечили мобільні вогневі групи автомобілями великої прохідності. Це дозволяє нам швидко реагувати на загрози", – додав командувач Об'єднаних сил.

ДОВІДКА. У січні 2023 року в Україні було створено 19 мобільних груп ППО на базі позашляховиків для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

1 березня 2023 року Наєв вказав, що українська ППО збиває 80% і більше ракет – професіоналізм ЗСУ зростає.

11 травня генерал-лейтенант розповів, яким чином влаштована протиповітряна оборона Києва.

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