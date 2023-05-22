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Наєв про мобільні групи ППО: Працюють не лише поблизу Києва, мають різні завдання

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 15:57
Наєв про мобільні групи ППО: Працюють не лише поблизу Києва, мають різні завдання - Фото
Сергій Наєв (Фото: пресцентр ООС)

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що мобільні групи протиповітряної оборони працюють не лише поблизу Києва, а й на інших напрямках. Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.

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"Завдання маневрених вогневих груп – не лише забезпечити протиповітряну оборону Києва. Вони також використовуються й на інших напрямках в операційній зоні підпорядкованих угрупувань військ", – сказав генерал-лейтенант.

За словами Наєва, метою мобільних бойових груп є "підвищення ефективності" протиповітряного прикриття щодо знищення засобів повітряного нападу ворога – літаків, крилатих ракет і безпілотників.

Також, як зазначив офіцер, маневрені вогневі групи використовуються для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури та під час переміщення військ.

"За допомогою Головнокомандувача ЗСУ, країн-партнерів і волонтерів ми забезпечили мобільні вогневі групи автомобілями великої прохідності. Це дозволяє нам швидко реагувати на загрози", – додав командувач Об'єднаних сил.

ДОВІДКА. У січні 2023 року в Україні було створено 19 мобільних груп ППО на базі позашляховиків для захисту об'єктів критичної інфраструктури.
  • 1 березня 2023 року Наєв вказав, що українська ППО збиває 80% і більше ракет – професіоналізм ЗСУ зростає.
  • 11 травня генерал-лейтенант розповів, яким чином влаштована протиповітряна оборона Києва.

Читайте також: ЗСУ відповіли на вкиди, що "всю ППО забрали до Києва": Розподіляємо туди, куди необхідно

Олег Васьків
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війнаппоСергій Наєвмобільні групи
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