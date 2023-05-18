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ЗСУ відповіли на вкиди, що "всю ППО забрали до Києва": Розподіляємо туди, куди необхідно

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18.05.2023, 10:37
ЗСУ відповіли на вкиди, що
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував вкиди про те, що всю протиповітряну оборону України нібито "стягнули до Києва, залишивши інші міста без захисту", заявивши, що командування розподіляє сили туди, де це необхідно. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, військові не можуть розповідати, скільки засобів ППО стоїть у кожній зоні.

"Це, безумовно, небезпечні дискусії, люди починають реагувати. Військове керівництво знає: кого, де і чим атакують. По Києву б'ють найчастіше, тому там має бути більше захисту", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що на півдні та сході йде активна бойова робота, сили ППО регулярно збивають цілі ворога.

"Ми розподіляємо сили туди, де це найбільше необхідно. Україна велика, але систем не вистачає, попри те що Захід дав нам озброєння. Справа в кількості", — резюмував речник ПС.

Під час ракетних атак по різних регіонах України російська пропаганда регулярно активізує фейк про те, що системами ППО захищено лише Київ, попри те що цілі окупантів збиваються на території всієї країни. Подібні тези вкидаються через ботів у соцмережах та анонімні канали. Це робиться для створення внутрішньої нестабільності та розколу в українському суспільстві.

Раніше в Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито "знищили" п'ять пускових установок Patriot у Києві. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав це "мілітарним камеді".

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot

Дмитро Гриниченко
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