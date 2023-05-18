ВСУ ответили на вбросы, что "всю ПВО забрали в Киев": Распределяем туда, куда необходимо

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал вбросы о том, что всю противовоздушную оборону Украины якобы "стянули в Киев, оставив другие города без защиты", заявив, что командование распределяет силы туда, где это необходимо. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, военные не могут рассказывать, какое количество средств ПВО стоит в каждой зоне.

"Это, безусловно, опасные дискуссии, люди начинают реагировать. Военное руководство знает: кого, где и чем атакуют. По Киеву бьют чаще всего, поэтому там должно быть больше защиты", — сказал Игнат.

Он отметил, что на юге и востоке идет активная боевая работа, силы ПВО регулярно сбивают цели врага.

"Мы распределяем силы туда, где это наиболее необходимо. Украина большая, но систем не хватает, несмотря на то что Запад дал нам вооружения. Дело в количестве", — резюмировал спикер ВС.

Во время ракетных атак по разным регионам Украины российская пропаганда регулярно активизирует фейк о том, что системами ПВО защищен только Киев, несмотря на то что цели оккупантов сбиваются на территории всей страны. Подобные тезисы вбрасываются через ботов в соцсетях и анонимные каналы. Это делается для создания внутренней нестабильности и раскола в украинском обществе.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".

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