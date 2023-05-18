ВСУ ответили на вбросы, что "всю ПВО забрали в Киев": Распределяем туда, куда необходимо
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал вбросы о том, что всю противовоздушную оборону Украины якобы "стянули в Киев, оставив другие города без защиты", заявив, что командование распределяет силы туда, где это необходимо. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Это, безусловно, опасные дискуссии, люди начинают реагировать. Военное руководство знает: кого, где и чем атакуют. По Киеву бьют чаще всего, поэтому там должно быть больше защиты", — сказал Игнат.
Он отметил, что на юге и востоке идет активная боевая работа, силы ПВО регулярно сбивают цели врага.
"Мы распределяем силы туда, где это наиболее необходимо. Украина большая, но систем не хватает, несмотря на то что Запад дал нам вооружения. Дело в количестве", — резюмировал спикер ВС.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых – это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.
- В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
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