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Наев о мобильных группах ПВО: Работают не только вблизи Киева, имеют разные задачи

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 15:57
Наев о мобильных группах ПВО: Работают не только вблизи Киева, имеют разные задачи - Фото
Сергей Наев (Фото: пресс-центр ООС)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что мобильные группы противовоздушной обороны работают не только вблизи Киева, но и на других направлениях. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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"Задача маневренных огневых групп – не только обеспечить противовоздушную оборону Киева. Они также используются и на других направлениях в операционной зоне подчиненных группировок войск", – сказал генерал-лейтенант.

По словам Наева, целью мобильных боевых групп является "повышение эффективности" противовоздушного прикрытия по уничтожению средств воздушного нападения врага – самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Также, как отметил офицер, маневренные огневые группы используются для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры и во время перемещения войск.

"С помощью Главнокомандующего ВСУ, стран-партнеров и волонтеров мы обеспечили мобильные огневые группы автомобилями большой проходимости. Это позволяет быстро реагировать на угрозы", – добавил командующий Объединенных сил.

СПРАВКА. В январе 2023 года в Украине было создано 19 мобильных групп ПВО на базе внедорожников для защиты объектов критической инфраструктуры.
  • 1 марта 2023 года Наев указал, что в украинская ПВО сбивает 80% и более ракет – профессионализм ВСУ растет.
  • 11 мая генерал-лейтенант рассказал, каким образом устроена противовоздушная оборона Киева.

Читайте также: ВСУ ответили на вбросы, что "всю ПВО забрали в Киев": Распределяем туда, куда необходимо

Олег Васькив
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Сергей Наеввойнапвомобильные группы
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