Наев о мобильных группах ПВО: Работают не только вблизи Киева, имеют разные задачи
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что мобильные группы противовоздушной обороны работают не только вблизи Киева, но и на других направлениях. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
"Задача маневренных огневых групп – не только обеспечить противовоздушную оборону Киева. Они также используются и на других направлениях в операционной зоне подчиненных группировок войск", – сказал генерал-лейтенант.
По словам Наева, целью мобильных боевых групп является "повышение эффективности" противовоздушного прикрытия по уничтожению средств воздушного нападения врага – самолетов, крылатых ракет и беспилотников.
Также, как отметил офицер, маневренные огневые группы используются для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры и во время перемещения войск.
"С помощью Главнокомандующего ВСУ, стран-партнеров и волонтеров мы обеспечили мобильные огневые группы автомобилями большой проходимости. Это позволяет быстро реагировать на угрозы", – добавил командующий Объединенных сил.
- 1 марта 2023 года Наев указал, что в украинская ПВО сбивает 80% и более ракет – профессионализм ВСУ растет.
- 11 мая генерал-лейтенант рассказал, каким образом устроена противовоздушная оборона Киева.
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