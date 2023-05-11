ПВО Киева. Генерал ВСУ рассказал, какие системы прикрывают столицу от ударов России

Командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, каким образом устроена противовоздушная оборона Киева. Об этом сообщили в пресс-службе командования.

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По его словам, ПВО столицы осуществляется по принципу многоуровневого эшелонирования.

Первый эшелон состоит из мобильных огневых групп, которые имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и Avenger, зенитные установки Gepard, "Шилка" и ЗУ-23, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Piorun, Matriet, RBS-70, "Игла" и "Стрела".

Второй эшелон создан за счет подразделений Воздушных сил, которые вооружены зенитно-ракетными комплексами малого и среднего радиуса действия — С-300, "Бук", С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale и тд.

Генерал заявил, что наращивание эффективности будут происходить через западные поставки и производство украинских вооружений.

"Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей", — подчеркнул военачальник.



9 мая 2023 года армия РФ нанесла удары по Киеву и области.

Позже в Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.



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