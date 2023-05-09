9 мая, в первые часы Дня победы у россиян, армия страны-террориста вновь нанесла ракетные удары по Украине. Журналист LIGA.net и собеседники из числа местных жителей в нескольких населенных пунктах Киевской области и столицы слышали взрывы.

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В 22:59 глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил, что "в случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью – обязательно реагируйте: укрытие или правило двух стен". (Ночью 8 мая это правило спасло здоровье и жизни киевлянам в разрушенной квартире многоэтажки.)

В 03:33-03:34 тревога была объявлена на левобережной части Украины и на юге. К 04:15–04:30 "красной" стала вся территория страны.

04:48. Первые взрывы в Киевской области. Позже Киевская областная военная администрация подтвердила их: "Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям".

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05:04. В столице пока тихо.

05:05. В окрестностях Киева работает ПВО, пишет столичный гарнизон. Никаких характерных звуков, однако, больше не слышно.

05:22. Взрывы слышат в Киеве. Работает ПВО.

05:28. Снова гремит в столице.

Взрывы на фоне воздушной тревоги могут быть следствием как "прилета" российского дрона-камикадзе или ракеты, так и звуками работы зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. До сообщения военных/властей или появления достоверных свидетельств это остается неизвестным. Неофициальные Telegram-каналы во время тревог, бывает, распространяют недостоверную/неточную информацию или откровенные фейки об ударах или их угрозе.

Владимир Зеленский предложил перенести официальный нерабочий день с 9 на 8 мая. Президент предлагает отмечать День победы над нацизмом "вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром", то есть 8 мая, а не 9 мая, как у российских оккупантов.

В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.

Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.

Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.

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Євген Пилипенко

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