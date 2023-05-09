Новости | В первые часы 9 мая россияне нанесли удары по Украине — были взрывы в Киеве и области
9 мая, в первые часы Дня победы у россиян, армия страны-террориста вновь нанесла ракетные удары по Украине. Журналист LIGA.net и собеседники из числа местных жителей в нескольких населенных пунктах Киевской области и столицы слышали взрывы.
В 22:59 глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил, что "в случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью – обязательно реагируйте: укрытие или правило двух стен". (Ночью 8 мая это правило спасло здоровье и жизни киевлянам в разрушенной квартире многоэтажки.)
В 03:33-03:34 тревога была объявлена на левобережной части Украины и на юге. К 04:15–04:30 "красной" стала вся территория страны.
04:48. Первые взрывы в Киевской области. Позже Киевская областная военная администрация подтвердила их: "Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям".
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05:04. В столице пока тихо.
05:05. В окрестностях Киева работает ПВО, пишет столичный гарнизон. Никаких характерных звуков, однако, больше не слышно.
05:22. Взрывы слышат в Киеве. Работает ПВО.
05:28. Снова гремит в столице.
Владимир Зеленский предложил перенести официальный нерабочий день с 9 на 8 мая. Президент предлагает отмечать День победы над нацизмом "вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром", то есть 8 мая, а не 9 мая, как у российских оккупантов.
- В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
- Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.
- Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.
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