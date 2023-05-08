Россия наносит удары по Харькову и Днепру

Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – написал Синегубов.

По информации местных жителей, в городе слышали взрывы.

Пока неизвестно, работа ли это ПВО, или попадания российских боеприпасов.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей области не игнорировать тревогу и помнить о правиле "двух стен".

Источник LIGA.net в Днепре сообщил о двух взрывах в городе приблизительно в 22:05.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти взрывах.

"Пять взрывов слышали харьковчане. Три из них вокруг города. Места еще двух прилетов ГСЧС уточняют", – написал он.

Новость будет дополняться по мере поступления информации.

Наталія Медведєва

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