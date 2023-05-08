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Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 14:44
Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ - Фото
Фото: od.redcross.org.ua

В Украинском обществе Красного Креста сообщили, что они являются арендаторами складского помещения, которое сегодня ночью разрушили ракетой российские оккупанты в Одесской области. На складе хранилась гуманитарная помощь для области, она полностью уничтожена, сообщили в Красном Кресте.

Согласно сообщению, к моменту ракетного удара представителей общества на месте не было.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

"Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено", – говорится в сообщении.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

Сегодня утром российские пропагандисты распространили информацию, что оккупанты в Одесской области якобы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами.

СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

По данным следствия, в ночь на 8 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населённых пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

"От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара существенные разрушения получило трехэтажное складское здание", – говорится в сообщении.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

Кроме того, из-за ракетных ударов по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены по меньшей мере пять соседних баз и более 20 частных дачных домов.

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

По предварительной информации следствия, обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

  • Приблизительно за полчаса до полуночи 8 мая 2023 года в Одессе и области слышали взрывы. Позже выяснилось, что Россия ударила ракетами Х-22.
  • В результате удара по складскому помещению в Одесской области погиб охранник предприятия, его тело извлекли из-под завалов.
Вадим Ребрина
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сбу Одесса ракетный удар Красный крест
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