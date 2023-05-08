Под Одессой оккупанты попали ракетой в склад Красного Креста. Сами говорят, что склад ВСУ

В Украинском обществе Красного Креста сообщили, что они являются арендаторами складского помещения, которое сегодня ночью разрушили ракетой российские оккупанты в Одесской области. На складе хранилась гуманитарная помощь для области, она полностью уничтожена, сообщили в Красном Кресте.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, к моменту ракетного удара представителей общества на месте не было.

"Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено", – говорится в сообщении.

Сегодня утром российские пропагандисты распространили информацию, что оккупанты в Одесской области якобы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами.

СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в ночь на 8 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населённых пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

"От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара существенные разрушения получило трехэтажное складское здание", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за ракетных ударов по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены по меньшей мере пять соседних баз и более 20 частных дачных домов.

По предварительной информации следствия, обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

Приблизительно за полчаса до полуночи 8 мая 2023 года в Одессе и области слышали взрывы. Позже выяснилось, что Россия ударила ракетами Х-22.

В результате удара по складскому помещению в Одесской области погиб охранник предприятия, его тело извлекли из-под завалов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.