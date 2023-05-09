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Взрывы в Киеве. ПВО сбила ракеты над городом, есть пожар и падение обломков на дорогу

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 06:14
Взрывы в Киеве. ПВО сбила ракеты над городом, есть пожар и падение обломков на дорогу - Фото
Киев (Фото: EPA)

В Киеве рано утром 9 мая звучали взрывы, противовоздушная оборона отбила ракетную атаку российских оккупантов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате уничтожения ракет врага над столицей в Голосеевском районе обломки упали во двор частного дома, началось возгорание.

В Шевченковском районе нашли осколки на проезжей части. 
Информации о потерпевших пока нет. 

Попко призвал киевлян реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: В первые часы 9 мая россияне нанесли удары по Украине — были взрывы в Киеве и области

Дмитро Гриниченко
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