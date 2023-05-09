Взрывы в Киеве. ПВО сбила ракеты над городом, есть пожар и падение обломков на дорогу

В Киеве рано утром 9 мая звучали взрывы, противовоздушная оборона отбила ракетную атаку российских оккупантов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате уничтожения ракет врага над столицей в Голосеевском районе обломки упали во двор частного дома, началось возгорание.



В Шевченковском районе нашли осколки на проезжей части.

Информации о потерпевших пока нет.

Попко призвал киевлян реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В начале 7 мая 2023 года РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.

Поздно вечером 7 мая россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершили рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.

Вечером 8 мая года страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, есть попадания, в Днепре также работала ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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