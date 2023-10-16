Росія вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 та "Іскандер-М", а також "шахедами"
16.10.2023, 07:32
Запуск ракети "Іскандер-М" (Фото: скриншот із відео)
Російські окупанти завдали чергового удару по Україні дронами й ракетами в ніч проти 16 жовтня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що росіяни запускали керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичні ракети "Іскандер-М".
Також ворог бив дронами-камікадзе Shahed-136.
Про наслідки ГШ замовчує.
Вночі вибухи було чути у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.
Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.
- 13 жовтня міністр оборони Рустем Умеров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.
- У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.
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