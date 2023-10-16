Росія вдарила ракетами по районах Дніпра й Миргорода, ППО працювала під Хмельницьким

Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

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Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін заявив, що ворог запустив по регіону ракети й безпілотники, були вибухи у Миргородському районі.

Прильотів у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків, постраждали троє людей, серед них і десятирічна дитина, їх госпіталізували, загиблих немає.

На Дніпропетровщині протиповітряна оборона збила одну ракету, ще одна прилетіла у Дніпровський район, написав голова ОВА Сергій Лисак.

Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО по дронах-камікадзе Shahed-136, руйнувань і постраждалих немає.

Раніше Генеральний штаб заявив, що росіяни атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".

13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.

11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

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