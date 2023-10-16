RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила ракетами по районах Дніпра й Миргорода, ППО працювала під Хмельницьким

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 08:16
Росія вдарила ракетами по районах Дніпра й Миргорода, ППО працювала під Хмельницьким - Фото
Запуск ракети "Іскандер-М" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін заявив, що ворог запустив по регіону ракети й безпілотники, були вибухи у Миргородському районі.

Прильотів у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків, постраждали троє людей, серед них і десятирічна дитина, їх госпіталізували, загиблих немає.

На Дніпропетровщині протиповітряна оборона збила одну ракету, ще одна прилетіла у Дніпровський район, написав голова ОВА Сергій Лисак.

Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО по дронах-камікадзе Shahed-136, руйнувань і постраждалих немає.

Раніше Генеральний штаб заявив, що росіяни атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".

  • 13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.
  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.
  • У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM і БПЛА. Але Росія виробляє нові

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпроппоХмельницька областьракетний удармиргородShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 