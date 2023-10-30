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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы в Днепре и Староконстантинове

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 07:32
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы в Днепре и Староконстантинове - Фото
Староконстантинов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 октября. Взрывы были слышны в Днепре и Староконстантинове.

В Хмельницкой областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны, пострадавших и прилетов нет, все цели были сбиты.

Около 02:00 в пригороде Днепра были слышны взрывы.

Командование Воздушных сил сообщало о ракетной опасности. 

Другой официальной информации от властей пока нет.

Канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, написал, что удар мог наноситься крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", однако точно подтвердить эту информацию пока нельзя. 

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что РФ запустила 12 "шахедов" — ПВО сбила все. 

  • Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
  • Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области. 
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.

Читайте также: Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ВС

Дмитрий Гриниченко
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