Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы в Днепре и Староконстантинове
30.10.2023, 07:32
Староконстантинов (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 октября. Взрывы были слышны в Днепре и Староконстантинове.
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В Хмельницкой областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны, пострадавших и прилетов нет, все цели были сбиты.
Около 02:00 в пригороде Днепра были слышны взрывы.
Командование Воздушных сил сообщало о ракетной опасности.
Другой официальной информации от властей пока нет.
Канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, написал, что удар мог наноситься крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", однако точно подтвердить эту информацию пока нельзя.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что РФ запустила 12 "шахедов" — ПВО сбила все.
- Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
- Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
- 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.
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