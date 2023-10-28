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Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ПС

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 09:50
Днепр. ВСУ сбили три ракеты
Ракета Р-500 (Фото: ресурс оккупантов)
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Силы обороны уничтожили три российские ракеты "Искандер-К", которыми захватчики атаковали Днепропетровскую область ночью. Четвертая запущенная ракета тоже не достигла цели, сообщают Воздушные силы.

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Оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области около часа ночи четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", пишет ведомство.

Захватчики совершили пуски из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму, отмечают ВС.

Зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных сил сбили три крылатых ракеты, четвертая тоже не достигла своей цели, заключают военные.

ДОПОЛНЕНО. Глава Днепропетровского областного совета заявил, что четвертая ракета взорвалась в воздухе над Криворожским районом.

Инфографика: Воздушные силы

СПРАВКА. "Искандер-К" – вариант российского баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса с использованием крылатых ракет Р-500. Дальность стрельбы – 500 км, масса боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты – около семи метров при выходе на цель и не выше шести километров. Ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.
  • Утром 28 октября российские оккупанты нанесли удары по Херсону с временно оккупированного левого берега области, ранена пожилая женщина, есть разрушения.
  • В ночь на 3 октября российские оккупанты запустили по Украине 31 российско-иранский дрон-камикадзе Shahed и одну крылатую ракету "Искандер-К", украинская противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.

Читайте также: Потери России. Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 45 единиц бронетехники

Артём Джерипа
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войнапвовоздушные силыискандер-к

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