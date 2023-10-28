Росіяни вдарили по Херсону вранці – є поранена та руйнування

Російські окупанти завдали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега області, поранено літню жінку, є руйнування. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Мрочко.

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О 5:34 він повідомив, що у Херсоні пролунали кілька вибухів: загарбники вдарили з лівого берега, зокрема, по центральній частині міста.

Унаслідок цього є руйнування у приватному секторі, зазначив глава МВА.

О 7:47 Мрочко написав, що внаслідок ранкового обстрілу у Корабельному районі Херсона були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі.

Через російський обстріл є одна поранена – 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку, їй надано медичну допомогу, повідомив посадовець.

21 жовтня було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб, скинутих росіянами на Херсонщину, – 36 штук.

Вчора внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинув підліток.

26 жовтня Росія вдарила дроном по Херсону, внаслідок чого постраждав правоохоронець, а також скинула авіабомби на область, в результаті чого загинув чоловік.

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