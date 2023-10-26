Росія вдарила дроном по Херсону і скинула авіабомби на область: біля кафе вбито чоловіка

доповнено

Росія вдарила дроном по Херсону, внаслідок чого постраждав правоохоронець, а також скинула авіабомби на область, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомили Херсонська ОВА та очільник області Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Прокудін повідомив, що після обіду російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець – отримав легкі поранення.

За даними ОВА, у Тягинці Херсонської області в обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби, одна з яких поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.

ДОПОВНЕНО О 19:53. Херсон знову під ворожим обстрілом. Кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі міста. Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.

19 жовтня Росія паралельно з обстрілом Херсона запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових.

21 жовтня було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб, скинутих росіянами на Херсонщину, – 36 штук.

Вчора внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинув підліток.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.