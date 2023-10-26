Росія вдарила дроном по Херсону і скинула авіабомби на область: біля кафе вбито чоловіка
Росія вдарила дроном по Херсону, внаслідок чого постраждав правоохоронець, а також скинула авіабомби на область, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомили Херсонська ОВА та очільник області Олександр Прокудін.
Прокудін повідомив, що після обіду російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець – отримав легкі поранення.
За даними ОВА, у Тягинці Херсонської області в обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби, одна з яких поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.
ДОПОВНЕНО О 19:53. Херсон знову під ворожим обстрілом. Кілька вибухів пролунало у Дніпровському районі міста. Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
- 19 жовтня Росія паралельно з обстрілом Херсона запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових.
- 21 жовтня було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб, скинутих росіянами на Херсонщину, – 36 штук.
- Вчора внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинув підліток.
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