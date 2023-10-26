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Россия ударила дроном по Херсону и сбросила авиабомбы на область: возле кафе убит мужчина

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 18:30
Россия ударила дроном по Херсону и сбросила авиабомбы на область: возле кафе убит мужчина - Фото
Су-34 (Скриншот с видео Минобороны РФ)
дополнено

Россия ударила дроном по Херсону, в результате чего пострадал правоохранитель, а также сбросила авиабомбы на область, вследствие чего погиб мужчина. Об этом сообщили Херсонская ОВА и глава области Александр Прокудин.

Прокудин сообщил, что после обеда российская армия ударила по Корабельному району Херсона. В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель – получил легкие ранения.

По данным ОВА, в Тягинке Херсонской области в обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомбы, одна из которых попала недалеко от местного кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина.

ДОПОЛНЕНО В 19:53. Херсон снова под вражеским обстрелом. Несколько взрывов прогремело в Днепровском районе города. Армия РФ ведет огонь с временно оккупированного левого берега, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Оксана Житнюк
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