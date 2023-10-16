Пять российских самолетов атаковали Херсонскую область, сбросили девять авиабомб

Российские оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области из пяти самолетов. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов Су", — сообщил он.

По словам Прокудина, оккупанты выпустили девять управляемых авиационных бомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Глава Херсонской ОВА добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

СПРАВКА. КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.

14 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по Днепровскому рынку Херсона.

15 октября россияне сбросили две авиабомбы на Херсон. В результате атаки в городе начались перебои со светом и водой.

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