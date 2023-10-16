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Пять российских самолетов атаковали Херсонскую область, сбросили девять авиабомб

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 22:02
Пять российских самолетов атаковали Херсонскую область, сбросили девять авиабомб - Фото
Корректируемая авиационная бомба (фото: Wiki)

Российские оккупанты атаковали Бериславский район Херсонской области из пяти самолетов. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов Су", — сообщил он.

По словам Прокудина, оккупанты выпустили девять управляемых авиационных бомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Глава Херсонской ОВА добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

СПРАВКА. КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.
Калинин Артемий
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Херсонсу-35областьСу-34бериславуправляемая авиабомба
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