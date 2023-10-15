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Россия сбросила бомбы на Херсон, в городе перебои с водой и светом

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 11:25
Россия сбросила бомбы на Херсон, в городе перебои с водой и светом - Фото
Носители планиурющих бомб, Су-35 (фото - ЕРА)

Российская авиация в воскресенье, 15 октября, сбросила две авиабомбы на Херсон, в результате чего в городе возникли перебои со светом и водой. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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"С разницей в 30 минут военными РФ из Су-34 был нанесен авиаудар, предварительно – два КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Россия продолжает терроризировать мирное население общины", – говорится в Facebook Мрочко.

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Из-за повреждений в некоторых районах города исчезло электричество.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Так, 14 октября Россияне нанесли удар по Днепровскому рынку Херсона.
  • В прошлом месяце Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.
  • КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.
      Андрей Водяный
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      кабХерсонвойнароман мрочко
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