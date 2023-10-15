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Росія скинула бомби на Херсон, у місті перебої з водою і світлом

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 11:25
Росія скинула бомби на Херсон, у місті перебої з водою і світлом - Фото
Носії плануючих бомб, Су-35 (фото - ЕРА)

Російська авіація в неділю, 15 жовтня, скинула дві авіабомби на Херсон, внаслідок чого у місті виникли перебої зі світлом і водою. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"З різницею в 30 хвилин військовими РФ із Су-34 було завдано авіаударів, попередньо – дві КАБ, у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні. Росія продовжує тероризувати мирне населення громади", – йдеться у Facebook Мрочко.

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Через пошкодження у деяких районах міста зникла електрика.

  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. Так, 14 жовтня Росіяни завдали удару по Дніпровському ринку Херсона.
  • Минулого місяця Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.
  • КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.
    Андрій Водяний
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