Росія скинула бомби на Херсон, у місті перебої з водою і світлом

Російська авіація в неділю, 15 жовтня, скинула дві авіабомби на Херсон, внаслідок чого у місті виникли перебої зі світлом і водою. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"З різницею в 30 хвилин військовими РФ із Су-34 було завдано авіаударів, попередньо – дві КАБ, у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні. Росія продовжує тероризувати мирне населення громади", – йдеться у Facebook Мрочко.

Через пошкодження у деяких районах міста зникла електрика.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. Так, 14 жовтня Росіяни завдали удару по Дніпровському ринку Херсона.

Минулого місяця Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.

КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

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