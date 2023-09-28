RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни накрили артилерійським вогнем Херсон: вбили трьох жінок

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 19:35
Росіяни накрили артилерійським вогнем Херсон: вбили трьох жінок - Фото
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росіяни 28 вересня вчергове вдарили по Херсону, внаслідок  чого загинули три жінки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці", – повідомив Клименко.

Він зазначив, що область щодня перебуває під ворожими обстрілами – лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії.

  • Вчора ввечері росіяни скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Також у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний чоловік.
  • Сьогодні росіяни вдарили авіацією та артилерією по Донецькій області: є загиблі й поранені.

Читайте також: Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських КАБів

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілхерсон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 