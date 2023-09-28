Росіяни накрили артилерійським вогнем Херсон: вбили трьох жінок

Росіяни 28 вересня вчергове вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три жінки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці", – повідомив Клименко.

Він зазначив, що область щодня перебуває під ворожими обстрілами – лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії.

Вчора ввечері росіяни скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Також у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний чоловік.

Сьогодні росіяни вдарили авіацією та артилерією по Донецькій області: є загиблі й поранені.

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