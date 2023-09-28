RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія атакувала артилерією Красногорівку, авіацією – Костянтинівку. Є загиблі: фото

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 18:56
Росія атакувала артилерією Красногорівку, авіацією – Костянтинівку. Є загиблі: фото - Фото
Фото - ОГП

Сьогодні, 28 вересня, війська РФ атакували Красногорівку й Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці.

Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми.

Вже за годину російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100.

Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків від 37 до 60 років. У них перелами та рвані рани.

Пошкоджено також торговельний об’єкт, багатоповерхівки, приватні будинки й корпуси навчального закладу.

Росія атакувала артилерією Красногорівку, авіацією – Костянтинівку. Є загиблі: фото
  • Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить евакуацію з певних районів. 
  • Сьогодні в Укренерго повідомили, що через обстріли з боку окупантів є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини.

Читайте також: "Там немає газу". Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілдонецька областьКрасногорівкакостянтинівка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 