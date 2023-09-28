Росія атакувала артилерією Красногорівку, авіацією – Костянтинівку. Є загиблі: фото

Сьогодні, 28 вересня, війська РФ атакували Красногорівку й Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці.

Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми.

Вже за годину російська армія завдала авіаудару по Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100.

Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків від 37 до 60 років. У них перелами та рвані рани.

Пошкоджено також торговельний об’єкт, багатоповерхівки, приватні будинки й корпуси навчального закладу.

Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить евакуацію з певних районів.

Сьогодні в Укренерго повідомили, що через обстріли з боку окупантів є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини.

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