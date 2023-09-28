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Россия атаковала артиллерией Красногоровку, авиацией – Константиновку. Есть погибшие: фото

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28.09.2023, 18:56
Россия атаковала артиллерией Красногоровку, авиацией – Константиновку. Есть погибшие: фото - Фото
Фото - ОГП

Сегодня, 28 сентября, войска РФ атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 12:00, оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по Красногоровке.

От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет и 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

Уже через час российская армия нанесла авиаудар по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100.

В результате взрывов получили ранения трое мужчин от 37 до 60 лет. У них переломы и рваные раны.

Повреждены также торговый объект, многоэтажки, частные дома и корпуса учебного заведения.

Россия атаковала артиллерией Красногоровку, авиацией – Константиновку. Есть погибшие: фото
  • Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов.
  • Сегодня в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов со стороны оккупантов есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Читайте также: "Там нет газа". Донецкая ОВА назвала города, где зимой не будет отопления

Оксана Житнюк
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Донецкая областьобстрелвойнаконстантиновкакрасногоровка
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