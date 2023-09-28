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Россияне накрыли артиллерийским огнем Херсон: убили трех женщин

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 19:35
Россияне накрыли артиллерийским огнем Херсон: убили трех женщин - Фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россияне 28 сентября в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погибли три женщины. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. Погибли три женщины, которые в это время находились на улице", – сообщил Клименко.

Он отметил, что область ежедневно находится под вражескими обстрелами – только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии.

  • Вчера вечером россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Также в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний мужчина.
  • Сегодня россияне ударили авиацией и артиллерией по Донецкой области: есть погибшие и раненые.

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Оксана Житнюк
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обстрелвойнаХерсон
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