Россияне накрыли артиллерийским огнем Херсон: убили трех женщин
28.09.2023, 19:35
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов
Россияне 28 сентября в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погибли три женщины. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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"Российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. Погибли три женщины, которые в это время находились на улице", – сообщил Клименко.
Он отметил, что область ежедневно находится под вражескими обстрелами – только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии.
- Вчера вечером россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Также в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний мужчина.
- Сегодня россияне ударили авиацией и артиллерией по Донецкой области: есть погибшие и раненые.
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