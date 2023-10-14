RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Розгрібають завали і клянуть окупантів". Відео наслідків удару РФ по ринку в Херсоні видео

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 17:59
Відео: Роман Мрочко
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
доповнено

Вдень 14 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Херсону. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко опублікував відео з місцевого ринку після обстрілу РФ.

"Розгрібають завали і клянуть окупантів! На Дніпровському ринку Херсона ліквідовують наслідки недавнього ворожого обстрілу", – йдеться в повідомленні.

За словами місцевих, обійшлось без жертв і постраждалих.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл о 15:40. Він зазначив, що окупанти влучили поблизу супермаркету в Дніпровському районі.

"Армія РФ обстрілює місто з усіх видів озброєння. Тож якщо ви почули звуки вибухів, навіть без оголошення повітряної тривоги, перейдіть до укриттів чи ляжте на землю", – закликав Прокудін.

ДОПОВНЕНО О 18:45. За даними Офісу генпрокурора, також близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. Від осколкових поранень загинула жінка, яка в цей час перебувала на балконі.

  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
  • 8 жовтня окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 осіб.
  • В результаті обстрілів 9 жовтня у Херсоні поранення отримали три жінки.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілхерсонринок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 