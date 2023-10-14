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Вдень 14 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Херсону. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко опублікував відео з місцевого ринку після обстрілу РФ.

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"Розгрібають завали і клянуть окупантів! На Дніпровському ринку Херсона ліквідовують наслідки недавнього ворожого обстрілу", – йдеться в повідомленні.

За словами місцевих, обійшлось без жертв і постраждалих.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл о 15:40. Він зазначив, що окупанти влучили поблизу супермаркету в Дніпровському районі.

"Армія РФ обстрілює місто з усіх видів озброєння. Тож якщо ви почули звуки вибухів, навіть без оголошення повітряної тривоги, перейдіть до укриттів чи ляжте на землю", – закликав Прокудін.

ДОПОВНЕНО О 18:45. За даними Офісу генпрокурора, також близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. Від осколкових поранень загинула жінка, яка в цей час перебувала на балконі.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.

8 жовтня окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 осіб.

В результаті обстрілів 9 жовтня у Херсоні поранення отримали три жінки.

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