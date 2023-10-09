Російська армія обстрілює Херсон, поранила трьох жінок
09.10.2023, 17:49
Ілюстративне фото - ресурс окупантів
Надвечір 9 жовтня російська армія влаштувала черговий обстріл Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Він зазначив, що станом на зараз відомо про трьох поранених жінок, інформація уточнюється.
Прокудін закликав людей залишатись в укриттях.
О 14:46 Повітряні сили ЗСУ попередили Миколаївську та Херсонські області про ракетну небезпеку.
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
- 8 жовтня окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 осіб.
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