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Російська армія обстрілює Херсон, поранила трьох жінок

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 17:49
Російська армія обстрілює Херсон, поранила трьох жінок - Фото
Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Надвечір 9 жовтня російська армія влаштувала черговий обстріл Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

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Він зазначив, що станом на зараз відомо про трьох поранених жінок, інформація уточнюється.

Прокудін закликав людей залишатись в укриттях.

О 14:46 Повітряні сили ЗСУ попередили Миколаївську та Херсонські області про ракетну небезпеку.

  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
  • 8 жовтня окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 осіб.
Оксана Житнюк
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