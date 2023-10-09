Российская армия обстреливает Херсон, ранила трех женщин
09.10.2023, 17:49
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов
К вечеру 9 октября российская армия устроила очередной обстрел Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Он отметил, что по состоянию на данный момент известно о трех раненых женщинах, информация уточняется.
Прокудин призвал людей оставаться в укрытиях.
В 14:46 Воздушные силы ВСУ предупредили Николаевскую и Херсонскую области о ракетной опасности.
- Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
- 8 октября оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек.
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