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Российская армия обстреливает Херсон, ранила трех женщин

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 17:49
Российская армия обстреливает Херсон, ранила трех женщин - Фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

К вечеру 9 октября российская армия устроила очередной обстрел Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Он отметил, что по состоянию на данный момент известно о трех раненых женщинах, информация уточняется.

Прокудин призвал людей оставаться в укрытиях.

В 14:46 Воздушные силы ВСУ предупредили Николаевскую и Херсонскую области о ракетной опасности.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • 8 октября оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек.
Оксана Житнюк
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