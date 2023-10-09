Российская армия обстреливает Херсон, ранила трех женщин

К вечеру 9 октября российская армия устроила очередной обстрел Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что по состоянию на данный момент известно о трех раненых женщинах, информация уточняется.

Прокудин призвал людей оставаться в укрытиях.

В 14:46 Воздушные силы ВСУ предупредили Николаевскую и Херсонскую области о ракетной опасности.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

8 октября оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.