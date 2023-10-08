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Россияне всю ночь крыли Херсон артиллерией. Много раненых, среди них — ребенок

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 08:38
Россияне всю ночь крыли Херсон артиллерией. Много раненых, среди них — ребенок - Фото
Херсон после обстрелов (Фото: EPA)

Российские оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, россияне неоднократно били по областному центру и правому берегу Днепра — под огнем были жилые кварталы, повреждены жилые дома, машины и газораспределительные сети. 

Травмы получили 11 человек, в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь. 

Взрывную травму и контузию получил 33-летний медик Красного креста, его забрали в больницу. 

Несколько горожан получили острую реакцию на стресс, их госпитализировали — это мужчины 67 и 56 лет, а также женщины возрастом 63, 54, 87 и 62 года. 

На месте медики предоставили помощь мужчинам 24 и 34 лет. 

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Дмитрий Гриниченко
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