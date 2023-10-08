Россияне всю ночь крыли Херсон артиллерией. Много раненых, среди них — ребенок

Российские оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, россияне неоднократно били по областному центру и правому берегу Днепра — под огнем были жилые кварталы, повреждены жилые дома, машины и газораспределительные сети.

Травмы получили 11 человек, в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь.

Взрывную травму и контузию получил 33-летний медик Красного креста, его забрали в больницу.

Несколько горожан получили острую реакцию на стресс, их госпитализировали — это мужчины 67 и 56 лет, а также женщины возрастом 63, 54, 87 и 62 года.

На месте медики предоставили помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.

5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.

ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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