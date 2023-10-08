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Росіяни всю ніч крили Херсон артилерією. Багато поранених, серед них — дитина

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 08:38
Росіяни всю ніч крили Херсон артилерією. Багато поранених, серед них — дитина - Фото
Херсон після обстрілiв (Фото: EPA)

Російські окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни неодноразово били по обласному центру та правому берегу Дніпра — під вогнем були житлові квартали, пошкоджено житлові будинки, машини й газорозподільні мережі.

Травми отримали 11 людей, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку.

Вибухову травму й контузію отримав 33-річний медик Червоного хреста, його забрали до лікарні.

Декілька містян отримали гостру реакцію на стрес, їх госпіталізували — це чоловіки 67 і 56 років, а також жінки віком 63, 54, 87 та 62 роки.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

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Дмитро Гриниченко
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