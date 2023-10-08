Росіяни всю ніч крили Херсон артилерією. Багато поранених, серед них — дитина
08.10.2023, 08:38
Херсон після обстрілiв (Фото: EPA)
Російські окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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За його словами, росіяни неодноразово били по обласному центру та правому берегу Дніпра — під вогнем були житлові квартали, пошкоджено житлові будинки, машини й газорозподільні мережі.
Травми отримали 11 людей, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку.
Вибухову травму й контузію отримав 33-річний медик Червоного хреста, його забрали до лікарні.
Декілька містян отримали гостру реакцію на стрес, їх госпіталізували — це чоловіки 67 і 56 років, а також жінки віком 63, 54, 87 та 62 роки.
На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.
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