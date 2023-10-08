Росіяни всю ніч крили Херсон артилерією. Багато поранених, серед них — дитина

Російські окупанти всю ніч накривали Херсон артилерією, поранення отримали 11 людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, росіяни неодноразово били по обласному центру та правому берегу Дніпра — під вогнем були житлові квартали, пошкоджено житлові будинки, машини й газорозподільні мережі.

Травми отримали 11 людей, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку.

Вибухову травму й контузію отримав 33-річний медик Червоного хреста, його забрали до лікарні.

Декілька містян отримали гостру реакцію на стрес, їх госпіталізували — це чоловіки 67 і 56 років, а також жінки віком 63, 54, 87 та 62 роки.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Країна-терористка РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат і зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", що не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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