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"Разгребают завалы и проклинают оккупантов". Видео последствий удара РФ по рынку в Херсоне видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 17:59
Видео: Роман Мрочко
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Днем 14 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко опубликовал видео с местного рынка после обстрела РФ.

"Разгребают завалы и проклинают оккупантов! На Днепровском рынке Херсона ликвидируют последствия недавних вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.

По словам местных, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле в 15:40. Он отметил, что оккупанты ударили рядом с супермаркетом в Днепровском районе.

"Армия РФ обстреливает город из всех видов вооружения. Так что если вы услышали звуки взрывов, даже без объявления воздушной тревоги, перейдите к укрытиям или лягте на землю", – призвал Прокудин.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • 8 октября оккупанты всю ночь накрывали Херсон артиллерией, ранения получили 11 человек.
  • В результате обстрелов 9 октября в Херсоне ранения получили три женщины.
Оксана Житнюк
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