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П'ять російських літаків атакували Херсонську область, скинули дев'ять авіабомб

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16.10.2023, 22:02
П'ять російських літаків атакували Херсонську область, скинули дев'ять авіабомб - Фото
Керована авіаційна бомба (фото: Wiki)

Російські окупанти атакували Бериславський район Херсонської області з п’яти літаків. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків Су", —  повідомив він.

За словами Прокудіна, окупанти випустили дев’ять керованих авіаційних бомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Очільник Херсонської ОВА додав, що наразі уточнюється інформація про потерпілих та руйнування.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. 

ДОВІДКА. КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.
Калінін Артемій
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