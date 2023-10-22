Росіяни скинули рекордну кількість авіабомб за добу на Херсонську область — ЗСУ

Російські окупанти скинули рекордну кількість авіаційних бомб на Херсонщину за добу. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, минулої доби було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб — ворог скинув 36 штук.

"У Херсонській області ворог випустив по дві-чотири авіабомби по одному населеному пункту. Для селища це дуже велика потужність, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", – сказала Гуменюк.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.

19 жовтня Росія паралельно з обстрілом Херсона запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових.

Вночі росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей. Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

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