Росіяни скинули рекордну кількість авіабомб за добу на Херсонську область — ЗСУ
22.10.2023, 09:33
Літак Су-34 (Фото: ресурс окупантів)
Російські окупанти скинули рекордну кількість авіаційних бомб на Херсонщину за добу. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
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За її словами, минулої доби було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб — ворог скинув 36 штук.
"У Херсонській області ворог випустив по дві-чотири авіабомби по одному населеному пункту. Для селища це дуже велика потужність, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", – сказала Гуменюк.
Росіяни регулярно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
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