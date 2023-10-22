Удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Росія била ракетами С-300 — фото наслідків
22.10.2023, 06:24
Наслідки удару по Коротичу (Фото: МВС)
Міністерство внутрішніх справ показало фото наслідків ракетного удару росіян по терміналу Нової пошти у селищі Коротич у передмісті Харкова. Знімки опублікувала пресслужба МВС.
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Відомство заявляє, що під час удару загинуло шестеро людей, ще 16 отримали поранення.
На території термінала було 22 особи, постраждалих доправили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.
Фахівці на місці виявили уламки ракети С-300.
Експерти оглядають тіла жертв.
- Переглянути відео наслідків удару окупантів по Коротичу можна тут.
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