Удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Росія била ракетами С-300 — фото наслідків

Міністерство внутрішніх справ показало фото наслідків ракетного удару росіян по терміналу Нової пошти у селищі Коротич у передмісті Харкова. Знімки опублікувала пресслужба МВС.

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Відомство заявляє, що під час удару загинуло шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

На території термінала було 22 особи, постраждалих доправили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Фахівці на місці виявили уламки ракети С-300.

Експерти оглядають тіла жертв.

Переглянути відео наслідків удару окупантів по Коротичу можна тут.

5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

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