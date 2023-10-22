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Удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Росія била ракетами С-300 — фото наслідків

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22.10.2023, 06:24
Удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Росія била ракетами С-300 — фото наслідків - Фото
Наслідки удару по Коротичу (Фото: МВС)

Міністерство внутрішніх справ показало фото наслідків ракетного удару росіян по терміналу Нової пошти у селищі Коротич у передмісті Харкова. Знімки опублікувала пресслужба МВС.

Відомство заявляє, що під час удару загинуло шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

На території термінала було 22 особи, постраждалих доправили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Фахівці на місці виявили уламки ракети С-300.

Експерти оглядають тіла жертв.

  • Переглянути відео наслідків удару окупантів по Коротичу можна тут.
  • 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

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Дмитро Гриниченко
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