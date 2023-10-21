Харківщина. Росія вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти", шестеро загиблих – відео

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Ввечері 21 жовтня російські окупанти завдали ударів по Харкову і області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Пізніше стало відомо про влучання в термінал "Нової пошти".

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"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", – написав Синєгубов.

О 22:12 Повітряні сили ЗСУ попередили Харківська область про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", – написав мер міста Ігор Терехов о 22:13.

ДОПОВНЕНО О 23:23. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти".

Є загиблі, станом на цей час відомо про 13 постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 23:45. Синєгубов повідомив, що в результаті удару по "новій пошті" у Харківському районі шестеро людей загинули, 14 осіб госпіталізували із пораненнями. Серед постраждалих є люди у важкому стані.

Сьогодні окупанти також обстрілювали Херсонську область і Кривий Ріг.

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