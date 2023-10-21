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РФ з опівночі випустила 24 авіабомби по Херсонській області, а зараз накриває вогнем місто

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 16:31
РФ з опівночі випустила 24 авіабомби по Херсонській області, а зараз накриває вогнем місто - Фото

Вдень 21 жовтня Росія обстрілює Херсон з лівого берега, а з опівночі скинула на область 24 авіабомби. Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і очільник ОВА Олександр Прокудін.

О 15:55 Мрочко повідомив, що обстріл Херсона триває. До цього він написав про "потужні вибухи" у прибережних районах міста.

"Російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води", – повідомив Мрочко.

Прокудін повідомив, що окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Херсонщині.

"З опівночі ворог випустив по регіону 24 керованих авіабомби. Під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району", – написав він.

Також, за його словами, у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю.

  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. 
  • 19 жовтня Росія паралельно з обстрілом Херсона запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових.
Оксана Житнюк
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