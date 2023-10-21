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РФ с полуночи выпустила 24 авиабомбы по Херсонской области, а сейчас накрывает огнем город

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 16:31
РФ с полуночи выпустила 24 авиабомбы по Херсонской области, а сейчас накрывает огнем город - Фото
Су-34 (Скриншот з відео Міноборони РФ)

Днем 21 октября Россия обстреливает Херсон с левого берега, а с полуночи сбросила на область 24 авиабомбы. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и глава ОВА Александр Прокудин.

В 15:55 Мрочко сообщил, что обстрел Херсона продолжается. До этого он написал о "мощных взрывах" в прибрежных районах города.

"Российские оккупационные войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде", – сообщил Мрочко.

Прокудин сообщил, что оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Херсонской области.

"С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемых авиабомбы. Под огнем были четыре населенных пункта Бериславского района", – написал он.

Также, по его словам, в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • 19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.
Оксана Житнюк
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