РФ с полуночи выпустила 24 авиабомбы по Херсонской области, а сейчас накрывает огнем город
Днем 21 октября Россия обстреливает Херсон с левого берега, а с полуночи сбросила на область 24 авиабомбы. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и глава ОВА Александр Прокудин.
В 15:55 Мрочко сообщил, что обстрел Херсона продолжается. До этого он написал о "мощных взрывах" в прибрежных районах города.
"Российские оккупационные войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде", – сообщил Мрочко.
Прокудин сообщил, что оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Херсонской области.
"С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемых авиабомбы. Под огнем были четыре населенных пункта Бериславского района", – написал он.
Также, по его словам, в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание.
- Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
- 19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.
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