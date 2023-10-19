RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 17:11
Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з
Фoто - ДСНС

Росія від самого ранку обстрілює Херсон, а також запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових. Про це повідомили пресслужба ДСНС Херсонської області та очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"З самого ранку Херсон здригається від вибухів. Ворог гатить по житлових кварталах міста. Майже одночасно за різними адресами спалахнули житлові будинки", – повідомили у ДСНС.

Рятувальники прибули на місце та почали гасити пожежі, але росіяни не припиняли обстріли.

Прокудін зранку повідомляв, що росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Є влучання в житловій зоні. Три людини постраждали, серед них одна жінка у важкому стані.

Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото

Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото

Пізніше Прокудін розповів про російський "агітпром" у снаряді.

"Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів – довкола розсипалися агітки", – написав він.

За його словами, в цих листівках окупанти пишуть, що Україна "воює за Америку", що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".

Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото
  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. 
  • Сьогодні росіяни також завдали удару по Дніпру.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьобстрілхерсонагітація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 