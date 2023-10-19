Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото

Росія від самого ранку обстрілює Херсон, а також запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових. Про це повідомили пресслужба ДСНС Херсонської області та очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"З самого ранку Херсон здригається від вибухів. Ворог гатить по житлових кварталах міста. Майже одночасно за різними адресами спалахнули житлові будинки", – повідомили у ДСНС.

Рятувальники прибули на місце та почали гасити пожежі, але росіяни не припиняли обстріли.

Прокудін зранку повідомляв, що росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Є влучання в житловій зоні. Три людини постраждали, серед них одна жінка у важкому стані.

Пізніше Прокудін розповів про російський "агітпром" у снаряді.

"Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів – довкола розсипалися агітки", – написав він.

За його словами, в цих листівках окупанти пишуть, що Україна "воює за Америку", що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.

Сьогодні росіяни також завдали удару по Дніпру.

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