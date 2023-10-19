Росія з самого ранку гатить по Херсону артилерією, а по ЗСУ – снарядом з "агітпромом": фото
Росія від самого ранку обстрілює Херсон, а також запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових. Про це повідомили пресслужба ДСНС Херсонської області та очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"З самого ранку Херсон здригається від вибухів. Ворог гатить по житлових кварталах міста. Майже одночасно за різними адресами спалахнули житлові будинки", – повідомили у ДСНС.
Рятувальники прибули на місце та почали гасити пожежі, але росіяни не припиняли обстріли.
Прокудін зранку повідомляв, що росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Є влучання в житловій зоні. Три людини постраждали, серед них одна жінка у важкому стані.
Пізніше Прокудін розповів про російський "агітпром" у снаряді.
"Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів – довкола розсипалися агітки", – написав він.
За його словами, в цих листівках окупанти пишуть, що Україна "воює за Америку", що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію.
- Сьогодні росіяни також завдали удару по Дніпру.
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