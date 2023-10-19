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Россия с самого утра бьет по Херсону артиллерией, а по ВСУ – снарядом с "агитпромом": фото

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 17:11
Россия с самого утра бьет по Херсону артиллерией, а по ВСУ – снарядом с
Фoто - ДСНС

Россия с самого утра обстреливает Херсон, а также запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным. Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС Херсонской области и глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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"С самого утра Херсон содрогается от взрывов. Враг бреет по жилым кварталам города. Почти одновременно по разным адресам загорелись жилые дома", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели прибыли на место и начали тушить пожары, но россияне не прекращали обстрелы.

Прокудин утром сообщал, что россияне ударили по Херсону из артиллерии. Есть попадание в жилую зону. Три человека пострадали, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии.

Россия с самого утра бьет по Херсону артиллерией, а по ВСУ – снарядом с "агитпромом": фото

Россия с самого утра бьет по Херсону артиллерией, а по ВСУ – снарядом с "агитпромом": фото

Позже Прокудин рассказал о российском "агитпроме" в снаряде.

"Сегодня оккупанты выпустили снаряд по одному из населенных пунктов правобережья. Но вместо боеприпасов вокруг рассыпались агитки", – написал он.

По его словам, в этих листовках оккупанты пишут, что Украина "воюет за Америку", что нужно "сделать правильный выбор и воссоединиться с братским народом и совместно бороться с фашизмом, как когда-то это делали деды и прадеды".

Россия с самого утра бьет по Херсону артиллерией, а по ВСУ – снарядом с "агитпромом": фото
  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • Сегодня россияне также нанесли удар по Днепру.
Оксана Житнюк
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