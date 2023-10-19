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Росія вдарила по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 12:59
Росія вдарила по Дніпру та Запоріжжю балістичними ракетами - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)
доповнено

Вдень 19 жовтня росіяни вдарили по Дніпру балістичними ракетами, випущеними з району Джанкою у тимчасово окупованому Криму. Про вибухи повідомив журналіст LIGA.net в обласному центрі. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.

О 12:49 у Дніпрі пролунав перший вибух. Моніторингові канали заявили про балістику.

О 12:54 було чутно другий вибух, більш віддалений.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про задимлення у передмісті Дніпра.

Пов'язаний з українськими військовими анонімний Telegram-канал Николаевский Ванек повідомив, що попередньо росіяни здійснювали пуски "Іскандер-М". Офіційного підтвердження від представників місцевої влади поки що немає.

Приблизно тоді ж пролунали вибухи у Запоріжжі.

Удари відбуваються на тлі розгляду у Раді заборони УПЦ МП.

ДОПОВНЕНО о 13:37. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

  • У Миколаєві та Кривому Розі в ніч проти 19 жовтня лунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

  • Ввечері 18 жовтня окупанти вдарили по Миколаєву та Сумах. Кім заявив, що внаслідок удару загинула жінка, є поранені.

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Мілана Головань
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