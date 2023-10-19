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Россия ударила по Днепру и Запорожью баллистическими ракетами

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:59
Россия ударила по Днепру и Запорожью баллистическими ракетами - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)
дополнено

Днем 19 октября россияне ударили по Днепру баллистическими ракетами, выпущенными из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму. О взрывах сообщил журналист LIGA.net в областном центре. После этого в области объявили воздушную тревогу.

В 12:49 в Днепре прогремел первый взрыв. Мониторинговые каналы заявили о баллистике.

В 12:54 был слышен второй взрыв, более отдаленный.

Местные Telegram-каналы сообщают о задымлении в пригороде Днепра.

Связанный с украинскими военными анонимный Telegram-канал Николаевский Ванек сообщил, что предварительно россияне совершали пуски "Искандер-М". Официального подтверждения от представителей местных властей пока нет.

Приблизительно в то же время раздались взрывы в Запорожье.

Удары проходят на фоне рассмотрения в Раде запрета УПЦ МП.

ДОПОЛНЕНО в 13:37. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что из-за вражеской атаки возник пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

  • В Николаеве и Кривом Роге в ночь на 19 октября раздавались взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
  • Вечером 18 октября оккупанты ударили по Николаеву и Сумам. Ким заявил, что в результате удара погибла женщина, ранены.

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Милана Головань
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