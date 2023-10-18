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В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 10:39
В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС и ракеты Х-101 (Фото: ресурс оккупантов)

В российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить иностранные компоненты. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, украинские эксперты продолжают изучать компоненты сбитых ракет Х-101, а также беспилотников "шахед" и "картограф".

Он отметил, что в них находят иностранные детали. 

"Работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки России", — заявил Ермак.

В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

  • В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.
  • Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщилглава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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Дмитрий Гриниченко
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