В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото

В российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить иностранные компоненты. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, украинские эксперты продолжают изучать компоненты сбитых ракет Х-101, а также беспилотников "шахед" и "картограф".

Он отметил, что в них находят иностранные детали.

"Работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки России", — заявил Ермак.

В июне 2023 года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

В российской ракете "Торнадо-С" , в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

, в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили в ГУР Минобороны. Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщилглава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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