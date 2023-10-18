У ракетах Х-101 та дронах Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. В ОП показали фото
18.10.2023, 10:39
Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та ракети Х-101 (Фото: ресурс окупантів)
У російських ракетах Х-101 та дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити іноземні компоненти. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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За його словами, українські експерти продовжують вивчати компоненти збитих ракет Х-101, а також безпілотників "шахед" та "картограф".
Він зазначив, що у них знаходять іноземні деталі.
"Працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити надалі їхнє постачання Росії", – заявив Єрмак.
У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США.
- У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема в головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили в ГУР Міноборони.
- Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.
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